Харківщина: росіяни за день вбили 10 цивільних, у тому числі дитину

Внаслідок обстрілів Харківської області у неділю загинули 10 осіб, серед яких одна дитина, ще 11 людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Росіяни знову атакують мирне населення. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.

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На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них – 1 дитина".

Деталі: За словами Синєгубова, найгарячішою точкою в області залишається місто Ізюм.

"Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримають позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", - зазначив він.

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Голова ОВА додав, що на сьогодні підстав для масової евакуації жителів Харкова немає.

По області проводиться евакуація з Лозової та Барвінкового.