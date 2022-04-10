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Харківщина: росіяни за день вбили 10 цивільних, у тому числі дитину

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 22:20
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Внаслідок обстрілів Харківської області у неділю загинули 10 осіб, серед яких одна дитина, ще 11 людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Росіяни знову атакують мирне населення. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.

На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них – 1 дитина".

Деталі: За словами Синєгубова, найгарячішою точкою в області залишається місто Ізюм.

"Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримають позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", - зазначив він.

Голова ОВА додав, що на сьогодні підстав для масової евакуації жителів Харкова немає.

ВІДЕО ДНЯ

По області проводиться евакуація з Лозової та Барвінкового.

Теми: Харківська областьвійна
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