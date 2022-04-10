Харьковщина: россияне за день убили 10 гражданских, в том числе ребенка

В результате обстрелов войсками РФ Харьковской области в воскресенье погибли 10 человек, среди которых один ребенок, еще 11 человек пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Россияне снова атакуют мирное население. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

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К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок".

Детали: По словам Синегубова, горячей точкой в ​​области остается город Изюм.

"Там у нашей армии есть успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", - отметил он.

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Глава ОВА добавил, что на сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей Харькова нет.

По области проводится эвакуация из Лозовой и Барвинкового.