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Донеччина: голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних за добу

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 00:20
Донеччина: голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних за добу
Кириленко, скриншот

У Донецькій області за добу 10 квітня внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей, четверо – отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "…внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей на Донеччині – у Вугледарі та Іванівці. Четверо одержали поранення: 2 в Іванівці, 1 у Слов’янську і 1 у Покровську".

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Деталі: Кириленко нагадав, що збільшилось і число жертв ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська – ще 5 людей загинуло і ще 5 звернулися по допомогу із пораненнями.

"Наразі неможливо встановити кількість жертв у Волновасі та Маріуполі" – додав голова Донецької ОВА.

 

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Теми: Донецька областьвійна
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