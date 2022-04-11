Донецкая область: глава ОВА сообщил количество погибших гражданских за сутки
Понедельник, 11 апреля 2022, 00:20
В Донецкой области за сутки 10 апреля в результате российских обстрелов погибли еще два человека, четверо – получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко в Facebook
Прямая речь: "…в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области - в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: 2 в Ивановке, 1 в Славянске и 1 в Покровске".
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Детали: Кириленко напомнил, что увеличилось и число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска – еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями.
"Пока невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе", - добавил глава Донецкой ОВА.
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