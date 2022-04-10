Краматорськ: кількість загиблих від російського удару зросла до 57

Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.

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Пряма мова: "Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється".

Передісторія:

8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська склала 52, 109 людей поранено.