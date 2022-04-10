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Краматорськ: кількість загиблих від російського удару зросла до 57

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 20:41
Краматорськ: кількість загиблих від російського удару зросла до 57
Павло Кириленко, фото з Facebook

Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.

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Пряма мова: "Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється".

Передісторія:

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Теми: Краматорськвійна
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