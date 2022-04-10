Краматорськ: кількість загиблих від російського удару зросла до 57
Неділя, 10 квітня 2022, 20:41
Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону
Деталі: За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.
Пряма мова: "Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється".
Передісторія:
- 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
- Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська склала 52, 109 людей поранено.