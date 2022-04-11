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За тиждень на Київщині знешкоджено 11 тисяч боєприпасів – голова ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 05:57
фото: ДСНС

У Київській області за останній тиждень знешкоджено 11 тисяч боєприпасів, залишених росіянами.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Є велика небезпека для людей. Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів.

Це і міни, які не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Дуже багато "сюрпризів" залишають нам росіяни в містах, звідки вони виходять.

Це потрібно дуже ретельно перевіряти. Тільки після того ми зможемо дати людям доступ до їхніх об'єктів".

Деталі: Павлюк додав, що людей, які повертатимуться до своїх помешкань, на блокпостах пропускатимуть, але влада не дає гарантію, що повернення є безпечним.

"Тому варто почекати, поки ми проведемо всі заходи. Для того, щоб зберегти майно, додатково великі сили зосереджені в цих районах.

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Тільки близько 600 поліцейських прибуло з інших районів, щоб цілодобово встановити контроль за збереженням майна, недопущенням мародерства", - сказав Павлюк.

Він зазначив, що переважно серед мародерів – місцеві мешканці, які знають, хто звідки виїхав, вони намагаються заходити в чужі домівки, але поліція їх затримує.

Що передувало: Павлюк попередив, що в Київській області триває розмінування територій і доріг, мешканці столиці ще довго будуть чути вибухи.

Теми: Київська областьвійна
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