Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 05:57
ФОТО: ГСЧП

В Киевской области за последнюю неделю обезврежены 11 тысяч боеприпасов, оставленных россиянами.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Есть большая опасность для людей. Только за эту неделю уничтожено около 11 тысяч боеприпасов.

Это и неразорвавшиеся мины и установленные ловушки, растяжки. Очень многие "сюрпризы" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят.

Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам".

Детали: Павлюк добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои помещения, на блокпостах будут пропускать, но власти не дают гарантию, что возврат безопасен.

"Поэтому стоит подождать, пока мы проведем все мероприятия. Для того чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах.

ВИДЕО ДНЯ

Только около 600 полицейских прибыло из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", - сказал Павлюк.

Он отметил, что преимущественно среди мародеров – местные жители, которые знают, кто откуда уехал, они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

Что предшествовало: Ранее Павлюк придупредил, что в Киевской области продолжается разминирование территорий и дорог, жители столицы еще долго будут слышать взрывы.

Темы: Киевская областьвойна
Главное сегодня

видеоМарченко обратилась к Зеленскому: требует освободить Медведчука

фотоПрезиденты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

Кремль отрекся от Медведчука: "не гражданин России"

фото, видео"Пикник в Зоне": пограничники показали следы солдат РФ на радиоактивной территории

Киев разочарован позицией Макрона по геноциду и словами о "братском" народе

Люди уезжают, город становится пустым – мэр Херсона

Все новости...
Киевская область
В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка
Киевская область: правоохранители подтвердили смерть 1222 человек, погибших от рук оккупантов
Киевская область: в 12 населенных пунктах восстановили свет, в 16 – газ
Последние новости
18:32
фотоРоссиянин отказался воевать в Украине – в документе написали "Склонен к предательству"
18:25
ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по миссиях на Луне
18:17
Россияне хотят окружить ВСУ на Донбассе, нужно оружие дальнего радиуса – Резников
18:16
Денежная база в Украине сократилась на 7% – НБУ
18:10
Как военные медики обустроили госпиталь в имении Пинчука - видео
18:05
Ле Пен хочет выйти из объединенного командования НАТО, как это сделал де Голль
17:58
Бывший астронавт NASA продал арт-проект на NFT-аукционе за 500 тыс. долларов, чтобы поддержать Украину
17:57
Совет ЕС одобрил предложение для обмена украинцами гривни в странах блока
17:55
Киев: люди в камуфляже пришли в отель Premier Palace и требуют предоставить жилье для проживания
17:50
"Разминирую жилье за деньги": мошенники на Киевщине придумали новую преступную схему
Все новости...