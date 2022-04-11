За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА

В Киевской области за последнюю неделю обезврежены 11 тысяч боеприпасов, оставленных россиянами.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Есть большая опасность для людей. Только за эту неделю уничтожено около 11 тысяч боеприпасов.

Это и неразорвавшиеся мины и установленные ловушки, растяжки. Очень многие "сюрпризы" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят.

Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам".

Детали: Павлюк добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои помещения, на блокпостах будут пропускать, но власти не дают гарантию, что возврат безопасен.

"Поэтому стоит подождать, пока мы проведем все мероприятия. Для того чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах.

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Только около 600 полицейских прибыло из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", - сказал Павлюк.

Он отметил, что преимущественно среди мародеров – местные жители, которые знают, кто откуда уехал, они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

Что предшествовало: Ранее Павлюк придупредил, что в Киевской области продолжается разминирование территорий и дорог, жители столицы еще долго будут слышать взрывы.