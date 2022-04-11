Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 05:57
За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА
ФОТО: ГСЧП

В Киевской области за последнюю неделю обезврежены 11 тысяч боеприпасов, оставленных россиянами.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Есть большая опасность для людей. Только за эту неделю уничтожено около 11 тысяч боеприпасов.

Реклама:

Это и неразорвавшиеся мины и установленные ловушки, растяжки. Очень многие "сюрпризы" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят.

Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам".

Детали: Павлюк добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои помещения, на блокпостах будут пропускать, но власти не дают гарантию, что возврат безопасен.

ВИДЕО ДНЯ

"Поэтому стоит подождать, пока мы проведем все мероприятия. Для того чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах.

Только около 600 полицейских прибыло из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", - сказал Павлюк.

Он отметил, что преимущественно среди мародеров – местные жители, которые знают, кто откуда уехал, они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

Что предшествовало: Ранее Павлюк придупредил, что в Киевской области продолжается разминирование территорий и дорог, жители столицы еще долго будут слышать взрывы.

Темы: Киевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: