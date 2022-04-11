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Атаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 07:30
Фото з Телеграм Сергія Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російській війська штурмували район міста Золоте – але українські військові відбили атаку.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Атаку під Золотим відбито, втім ворогом обстріляне кожне місто Луганщини.

В нашій області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. 

Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках.

Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам".

 

Деталі: Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

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За даними Гайдая, загалом на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів і 8 артилерійських систем армії РФ. 

 

Нагадаємо: Росія продовжує масований наступ на Донецьку та Луганську області, аби захопити Донбас і контролювати якомога більше територій України на сході та півдні та мати сухопутний шлях з окупованого Криму до кордонів РФ.

Теми: Луганська областьвійна
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