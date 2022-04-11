Атака под Золотым отражена, россияне обстреляли каждый город Луганщины – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска штурмовали район города Золотое – но украинские военные отбили атаку.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Атака под Золотым отражена, однако врагом обстрелян каждый город Луганщины.

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В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья.

Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали палить по домам.

Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям".

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Детали: Ранее сообщалось, что в Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

По данным Гайдая, всего на линии фронта Луганской и Донецкой областей отбиты четыре атаки врага – уничтожено 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем армии РФ.

Напомним: Россия продолжает массированное наступление на Донецкую и Луганскую области, чтобы захватить Донбасс и контролировать как можно больше территорий Украины на востоке и юге и иметь сухопутный путь из оккупированного Крыма до границ РФ.