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Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня

Ірина БалачукПонеділок, 11 квітня 2022, 08:54
Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня
Державна зрадниця Галина Данильченко. Фото Укрінформу

Державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе мером окупованого Мелітополя, заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.

Джерело: колаборантка Данильченко у коментарі російському державному пропагандистському виданню "РИА Новости"

Пряма мова зрадниці: "Для нас свято 9 травня священне, я б сказала. Ми любимо це свято, пам'ятаємо та шануємо пам'ять ветеранів, які ще живі, та пам'ять тих, хто загинув у цій війні.

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Цього року ми готуємось святкувати 9 травня з особливою радістю. Думаю, що ми відсвяткуємо його дуже масштабно. Зараз робимо для цього все потрібне".

Деталі: За словами колаборантки Данильченко, вони ремонтують меморіал на Братському цвинтарі, відновили вічний вогонь та відновлюють Арку перемоги.

Зрадниця зазначила, що раніше там був орден перемоги, був напис "Слава переможцям" та георгіївська стрічка. До 9 травня, за словами колаборантки, все поновлять – так, як було до декомунізації.

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Данильченко повторила наративи окупантів "про переворот у 2014 році", про те, що українська влада нібито "заважала святкуванню Дня перемоги" усі ці роки, а також переповіла байки, які люблять у Росії, про те, що в Мелітополі нібито "били літніх людей, які виходили з орденами та георгіївськими стрічками".

Передісторія: 

  • 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків. 
  • 12 березня депутатка "Оппоблоку" Галина Данильченко закликала не чинити опір окупантам, а всіх, хто буде, назвала екстремістами. Данильченко закликала "підлаштуватися під нову дійсність". 
  • Колаборантка заявила, що тепер містом керуватиме "комітет народних обранців" на чолі із нею.
  • Також повідомлялося, що Данильченко привласнила гуманітарну допомогу, яку у місто привезли з підконтрольної Україні території, і не дозволяла видавати її людям.

Теми: Мелітопольвійнаокупаціядержзрада
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