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Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, готовится с размахом праздновать 9 мая

Ирина БалачукПонедельник, 11 апреля 2022, 08:54
Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, готовится с размахом праздновать 9 мая
Государственная изменница Галина Данильченко. Фото Укринформа

Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.

Источник: коллаборантка Данильченко в комментарии российскому государственному пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь изменницы: "Для нас праздник 9 мая священный, я би сказала. Мы любим этот праздник, помним и чтим память ветеранов, которые еще живы, и память тех, кто погиб в этой войне.

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В этом году мы готовимся праздновать 9 мая с особой радостью. Думаю, что мы отпразднуем его очень масштабно. Сейчас делаем для этого все необходимое".

Детали: По словам коллаборантки Данильченко, они ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили вечный огонь и восстанавливают Арку победы.

Изменница отметила, что раньше там был орден победи, была надпись "Слава победителям" и георгиевская лента. К 9 мая, по словам коллаборантки, все восстановят – так, как было до декоммунизации.

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Данильченко повторила наративы оккупантов "о перевороте в 2014 году", о том, что украинская власть якобы "препятствовала празднованию Дня победы" все эти годы, а также рассказала басни, которые любят в России, о том, что в Мелитополе якобы "били стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими ленточками".   

Предыстория:

  • 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако позже его удалось освободить из российского плена. Мэра Мелитополя обменяли на 9 российских срочников.
  • 12 марта депутатка "Оппоблока" Галина Данильченко призвала не сопротивляться оккупантам, а всех, кто будет, назвала экстремистами. Данильченко призвала "подстроиться под новую действительность".
  • Колаборантка заявила, что теперь городом будет руководить "комитет народных избранников" во главе с ней.
  • Также сообщалось, что Данильченко присвоила гуманитарную помощь, которую в город привезли с подконтрольной Украине территории, и не разрешала выдавать ее людям.

Темы: Мелитопольвойнаоккупациягосизмена
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