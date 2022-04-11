Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, готовится с размахом праздновать 9 мая

Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.

Источник: коллаборантка Данильченко в комментарии российскому государственному пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь изменницы: "Для нас праздник 9 мая священный, я би сказала. Мы любим этот праздник, помним и чтим память ветеранов, которые еще живы, и память тех, кто погиб в этой войне.

В этом году мы готовимся праздновать 9 мая с особой радостью. Думаю, что мы отпразднуем его очень масштабно. Сейчас делаем для этого все необходимое".

Детали: По словам коллаборантки Данильченко, они ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили вечный огонь и восстанавливают Арку победы.

Изменница отметила, что раньше там был орден победи, была надпись "Слава победителям" и георгиевская лента. К 9 мая, по словам коллаборантки, все восстановят – так, как было до декоммунизации.

Данильченко повторила наративы оккупантов "о перевороте в 2014 году", о том, что украинская власть якобы "препятствовала празднованию Дня победы" все эти годы, а также рассказала басни, которые любят в России, о том, что в Мелитополе якобы "били стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими ленточками".

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