Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, готовится с размахом праздновать 9 мая

Ирина БалачукПонедельник, 11 апреля 2022, 08:54
Государственная изменница Галина Данильченко. Фото Укринформа

Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.

Источник: коллаборантка Данильченко в комментарии российскому государственному пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь изменницы: "Для нас праздник 9 мая священный, я би сказала. Мы любим этот праздник, помним и чтим память ветеранов, которые еще живы, и память тех, кто погиб в этой войне.

В этом году мы готовимся праздновать 9 мая с особой радостью. Думаю, что мы отпразднуем его очень масштабно. Сейчас делаем для этого все необходимое".

Детали: По словам коллаборантки Данильченко, они ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили вечный огонь и восстанавливают Арку победы.

Изменница отметила, что раньше там был орден победи, была надпись "Слава победителям" и георгиевская лента. К 9 мая, по словам коллаборантки, все восстановят – так, как было до декоммунизации.

Данильченко повторила наративы оккупантов "о перевороте в 2014 году", о том, что украинская власть якобы "препятствовала празднованию Дня победы" все эти годы, а также рассказала басни, которые любят в России, о том, что в Мелитополе якобы "били стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими ленточками".   

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако позже его удалось освободить из российского плена. Мэра Мелитополя обменяли на 9 российских срочников.
  • 12 марта депутатка "Оппоблока" Галина Данильченко призвала не сопротивляться оккупантам, а всех, кто будет, назвала экстремистами. Данильченко призвала "подстроиться под новую действительность".
  • Колаборантка заявила, что теперь городом будет руководить "комитет народных избранников" во главе с ней.
  • Также сообщалось, что Данильченко присвоила гуманитарную помощь, которую в город привезли с подконтрольной Украине территории, и не разрешала выдавать ее людям.

Темы: Мелитопольвойнаоккупациягосизмена
Главное сегодня

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в среду в Киеве встретятся с Зеленским

Россия готовится увеличить поток войск в Украину – сводка штаба

видеоЗеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука

Большой пакет военной помощи США: большинство оружия уже в Украине – Пентагон

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

фотоРоссия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

Все новости...
Мелитополь
За сутки 10 апреля из зоны боевых действий эвакуировали более 2800 украинцев
В Мелитополе российские оккупанты предлагают украинцам вступать в армию РФ
Сутки оккупанты удерживают 8 эвакуационных автобусов в Мелитополе
Последние новости
09:18
191 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ
08:58
Херсон: все исполнительные органы а на своих рабочих местах – мэр
08:48
"Если война будет длиться годы": Пентагон собирает производителей оружия ради Украины – СМИ
08:13
США работают над поставками артиллерии Украине, изучают другие запросы
07:53
Враг обстрелял станцию в центре Украины: изменили график для 17 поездов
07:42
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в среду в Киеве встретятся с Зеленским
07:15
В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит Штайнмайера
06:50
Россия готовится увеличить поток войск в Украину – сводка штаба
06:38
фотоВражеские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины – спутниковые снимки
06:07
График эвакуационных поездов на 13 апреля
Все новости...