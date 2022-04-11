Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, готовится с размахом праздновать 9 мая
Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.
Источник: коллаборантка Данильченко в комментарии российскому государственному пропагандистскому изданию "РИА Новости"
Прямая речь изменницы: "Для нас праздник 9 мая священный, я би сказала. Мы любим этот праздник, помним и чтим память ветеранов, которые еще живы, и память тех, кто погиб в этой войне.
В этом году мы готовимся праздновать 9 мая с особой радостью. Думаю, что мы отпразднуем его очень масштабно. Сейчас делаем для этого все необходимое".
Детали: По словам коллаборантки Данильченко, они ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили вечный огонь и восстанавливают Арку победы.
Изменница отметила, что раньше там был орден победи, была надпись "Слава победителям" и георгиевская лента. К 9 мая, по словам коллаборантки, все восстановят – так, как было до декоммунизации.
Данильченко повторила наративы оккупантов "о перевороте в 2014 году", о том, что украинская власть якобы "препятствовала празднованию Дня победы" все эти годы, а также рассказала басни, которые любят в России, о том, что в Мелитополе якобы "били стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими ленточками".
Предыстория:
- 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако позже его удалось освободить из российского плена. Мэра Мелитополя обменяли на 9 российских срочников.
- 12 марта депутатка "Оппоблока" Галина Данильченко призвала не сопротивляться оккупантам, а всех, кто будет, назвала экстремистами. Данильченко призвала "подстроиться под новую действительность".
- Колаборантка заявила, что теперь городом будет руководить "комитет народных избранников" во главе с ней.
- Также сообщалось, что Данильченко присвоила гуманитарную помощь, которую в город привезли с подконтрольной Украине территории, и не разрешала выдавать ее людям.