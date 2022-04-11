В Україні від рук російських загарбників загинули 183 дитини, ці дані не остаточні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 183 дитини, ще більше 342 отримали поранення – ці дані не остаточні, оскільки не враховують загиблих в Маріуполі та в інших місцях, де йдуть активні бойові дії.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Станом на 11 квітня за офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому 183 дитини загинуло та більше 342 отримали поранення.



Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".



Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (110), Київській (98), Харківській (76), Чернігівській (54), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).

(За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо – ред.)

В ОГП додали, що під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт. Ворзель в Київській області, виявили тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.



14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.



У м. Бородянка Київської області внаслідок обстрілів загинула сім’я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявили лише зараз.



10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донеччини 16-річний хлопець отримав поранення.

9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї із пошкодженням спинного мозку.



Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 938 закладів освіти, з них 87 зруйновані повністю.