В Украине от рук российских захватчиков погибли 183 ребенка, эти данные не окончательны

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 183 ребенка, еще более 342 получили ранения – эти данные не окончательны, поскольку не учитывают погибших в Мариуполе и других местах, где идут активные боевые действия.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "По состоянию на 11 апреля по официальным данным ювенальных прокуроров более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (110), Киевской (98), Харьковской (76), Черниговской (54), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16).

(По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно – ред.)

В ОГП добавили, что во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Ворзель в Киевской области, обнаружили тело 15-летнего мальчика с огнестрельными ранениями.

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14 марта в результате обстрела села Розважив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.

В г. Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружили только сейчас.

10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.

9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.

Из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, из них 87 разрушены полностью.