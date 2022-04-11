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У Києві відкрили для авто Південний міст

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 10:10
Південний міст. фото з Вікіпедії

11 квітня у Києві для проїзду автотранспорту відкрили Південний міст.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "Друзі! Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту".

Деталі: Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним.

Також поступово збільшується і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

Кличко звернувся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом.

Що передувало: З 30 березня Південний міст у Києві відкрили для громадського транспорту.

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Теми: Київавто
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