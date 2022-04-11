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В Киеве для автомобилей открыли Южный мост

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 10:10
Южный мост. фото из Википедии

11 апреля в Киеве для проезда автотранспорта открыт Южный мост.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "Друзья! Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта".

Детали: Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами: Северным, Дарницким и Южным.

Также постепенно увеличивается количество маршрутов общественного транспорта столицы.

Кличко обратился к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где расположены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу движения общественного транспорта, пропускайте кареты быстрого и грузовика с гуманитарным грузом.

Что предшествовало: С 30 марта Южный мост в Киеве был открыт для общественного транспорта.

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Темы: Киевавто
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