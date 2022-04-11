Кім розповів подробиці ракетного удару по Миколаєву

Російські ракетки, випущені окупантами пізно ввечері 10 квітня по Миколаєву, поцілили в ангари катарського підприємства у Миколаївській області.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram

Пряма мова Кіма: "Вчора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду – там ракети, коригування не треба. Це російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих нема. Там два ангари порожні. Охоронець постраждав від розбитого скла".

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Деталі: Він також додав, що, за його даними, росіяни масово відмовляються їхати в Україну під будь-якими приводами, їх вже "навіть не лякає в'язниця – так хочеться жити".

За словами Кіма, відмовляються ті, хто "хоч якось користується інтернетом".

Пряма мова голови ОВА: "Навіть їм уже зрозуміло, що ходить така історія, що приїхав без однієї руки – отже, служив у Чорнобаївці, приїхав із трьома руками – служив у Чорнобилі, приїхав, а х*р не стоїть – служив у Конотопі. Їдуть до нас ті, хто там далеко, хто не має інтернету – їм тут наобіцяли квартири, що їх зустрічатимуть, що вони будуть героями. Ну, поки доїдуть, їм розкажуть (як насправді – ред.)".

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Деталі: Кім також зазначив, що в Росії, схоже, "готується путч", а в Україні все "за планом, починається робочий тиждень".

Для довідки: У 2020 році Міністерство інфраструктури передало в концесію на 35 років морський порт "Ольвія" у м. Миколаєві компанії з Катару QTerminals.

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