Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім розповів подробиці ракетного удару по Миколаєву

Ірина БалачукПонеділок, 11 квітня 2022, 10:34
Кім розповів подробиці ракетного удару по Миколаєву
Вибух у Миколаєві 10 квітня. Скриншот з відео з ТГ-каналу "Труха. Украина"

Російські ракетки, випущені окупантами пізно ввечері 10 квітня по Миколаєву, поцілили в ангари катарського підприємства у Миколаївській області.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram 

Пряма мова Кіма: "Вчора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду – там ракети, коригування не треба. Це російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих нема. Там два ангари порожні. Охоронець постраждав від розбитого скла".

Реклама:

Деталі: Він також додав, що, за його даними, росіяни масово відмовляються їхати в Україну під будь-якими приводами, їх вже "навіть не лякає в'язниця – так хочеться жити".

За словами Кіма, відмовляються ті, хто "хоч якось користується інтернетом".

Пряма мова голови ОВА: "Навіть їм уже зрозуміло, що ходить така історія, що приїхав без однієї руки – отже, служив у Чорнобаївці, приїхав із трьома руками – служив у Чорнобилі, приїхав, а х*р не стоїть – служив у Конотопі. Їдуть до нас ті, хто там далеко, хто не має інтернету – їм тут наобіцяли квартири, що їх зустрічатимуть, що вони будуть героями. Ну, поки доїдуть, їм розкажуть (як насправді – ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Кім також зазначив, що в Росії, схоже, "готується путч", а в Україні все "за планом, починається робочий тиждень".

Для довідки: У 2020 році Міністерство інфраструктури передало в концесію на 35 років морський порт "Ольвія" у м. Миколаєві компанії з Катару QTerminals.

Передісторія: 

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: