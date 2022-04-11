Ким рассказал подробности ракетного удара по Николаеву

Российские ракетки, выпущенные оккупантами поздно вечером 10 апреля по Николаеву, попали в ангары катарского предприятия в Николаевской области.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты, корректировка не надо. Это российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет. Там два ангара пустых. Охранник пострадал от разбитого стекла".

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Детали: Он также добавил, что по его данным, россияне массово отказываются ехать в Украину под любыми предлогами, их уже "даже не пугает тюрьма – так хочется жить".

По словам Кима, отказываются те, кто "хоть как-то пользуются интернетом".

Прямая речь главы ОВА: "Даже им уже понятно, что ходит такая история, что приехал без одной руки – значит, служил в Чернобаевке, приехал с тремя руками – служил в Чернобыле, приехал, а х*р не стоит – служил в Конотопе. Едут до нас те, кто там далеко, у кого нет интернета – им тут наобещали квартиры, что их встречать будут, что они будут героями. Ну, пока доедут, им дорасскажут (как на самом деле – ред.).

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Детали: Ким также отметил, что в России, похоже, "готовиться путч", а в Украине все "по плану, начинается рабочая неделя".

Для справки: В 2020 году Министерство инфраструктуры передало в концессию на 35 лет морской порт "Ольвия" в г. Николаеве компании из Катара QTerminals.

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