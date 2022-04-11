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Відкрили насипний міст з Ірпеня та Бучі до Києва

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 10:42
скріншот

З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

Джерело: "Укрінформ", заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Насипний міст побудували у Романівці.

Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово.

Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

По ньому зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали до визволених від окупантів міст.

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Довідково: На цьому місці був зруйнований міст, фото якого облетіло весь світ, коли люди пішки переправлялися по воді на інший берег.

 
getty images

Нагадаємо: Автомобілі жителів Ірпеня, які лишились біля моста через річку Ірпінь, евакуювали на три локації у місті – там власники можуть знайти свої машини.

Теми: ІрпіньБучаКиїввійна
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