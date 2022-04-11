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Открыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 10:42

С 11 апреля заработал временный мост, соединивший Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.

Источник: "Укринформ", заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Насыпной мост построили в селе Романовка.

Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.

Протяженность временного насыпного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.

По нему смогут перевозить гуманитарную помощь, стройматериалы в освобожденные от оккупантов города.

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Справка: На этом месте был разрушен мост, фото которого облетело весь мир, когда люди пешком переправлялись по воде на другой берег.

 
getty images

Напомним: Автомобили жителей Ирпеня, которые остались возле моста через реку Ирпень, были эвакуированы на три локации в городе – там владельцы могут найти свои машины.

Темы: ИрпеньБучаКиеввойна
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