Мер Ірпеня розповів, де шукати авто, які стояли біля моста через річку

Автомобілі жителів Ірпеня, які лишились біля моста через річку Ірпінь, евакуювали на три локації у місті – там власники можуть знайти свої машини.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Друзі, почало надходити багато запитань з приводу автомобілів, які стояли біля мосту через річку Ірпінь. Відповідаю – всіх їх евакуаторами переправили у три локації. Це – парковка біля кладовища, парковка біля кафе "Корона" (початок Соборної) та парковки поруч із ЖК "Нью-Йорк". Шукайте свої автомобілі там".

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Авто біля зруйнованого моста Фото gettyimages

Деталі: Пізніше Маркушин уточнив, що авто стоять за 4 адресами:

Парковка біля ресторану "Корона" та відділу продажів "Синергія", (початок вул. Соборна);

Дорога до ЖК "Фреш сіті", "Сяйво", "Грін сайд" (біля Ірпіньводоканалу);

Паркувальний майданчик біля кладовища (вул. Університетська);

Парковка навпроти ЖК "Річ таун" на вул. Технологічній, біля мийки самообслуговування.



Мер міста також повідомив, що в неділю в Ірпені триватимуть роботи з ремонту мереж, переправ та з прибирання вулиць.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 13 березня поліція Київської області показала відео з Ірпеня. Біля зруйнованого Романівского моста стояли десятки покинутих автомобілів.

Частина з них згоріли вщент, багато були пошкоджені обстрілами.

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