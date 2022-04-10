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Мер Ірпеня розповів, де шукати авто, які стояли біля моста через річку

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 10:49
Авто біля зруйнованого моста. Фото gettyimages

Автомобілі жителів Ірпеня, які лишились біля моста через річку Ірпінь, евакуювали на три локації у місті – там власники можуть знайти свої машини.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Друзі, почало надходити багато запитань з приводу автомобілів, які стояли біля мосту через річку Ірпінь. Відповідаю – всіх їх евакуаторами переправили у три локації. Це – парковка біля кладовища, парковка біля кафе "Корона" (початок Соборної) та парковки поруч із ЖК "Нью-Йорк". Шукайте свої автомобілі там". 

 
Авто біля зруйнованого моста
Фото gettyimages

Деталі: Пізніше Маркушин уточнив, що авто стоять за 4 адресами:

  • Парковка біля ресторану "Корона" та відділу продажів "Синергія", (початок вул. Соборна);
  • Дорога до ЖК "Фреш сіті", "Сяйво", "Грін сайд" (біля Ірпіньводоканалу);
  • Паркувальний майданчик біля кладовища (вул. Університетська);
  • Парковка навпроти ЖК "Річ таун" на вул. Технологічній, біля мийки самообслуговування.
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Мер міста також повідомив, що в неділю в Ірпені триватимуть роботи з ремонту мереж, переправ та з прибирання вулиць.

Як відомо, 13 березня поліція Київської області показала відео з Ірпеня. Біля зруйнованого Романівского моста стояли десятки покинутих автомобілів.

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Частина з них згоріли вщент, багато були пошкоджені обстрілами. 

 

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Теми: Ірпіньвійнаавто
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