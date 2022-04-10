Мер Ірпеня розповів, де шукати авто, які стояли біля моста через річку
Автомобілі жителів Ірпеня, які лишились біля моста через річку Ірпінь, евакуювали на три локації у місті – там власники можуть знайти свої машини.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram
Пряма мова Маркушина: "Друзі, почало надходити багато запитань з приводу автомобілів, які стояли біля мосту через річку Ірпінь. Відповідаю – всіх їх евакуаторами переправили у три локації. Це – парковка біля кладовища, парковка біля кафе "Корона" (початок Соборної) та парковки поруч із ЖК "Нью-Йорк". Шукайте свої автомобілі там".
Деталі: Пізніше Маркушин уточнив, що авто стоять за 4 адресами:
- Парковка біля ресторану "Корона" та відділу продажів "Синергія", (початок вул. Соборна);
- Дорога до ЖК "Фреш сіті", "Сяйво", "Грін сайд" (біля Ірпіньводоканалу);
- Паркувальний майданчик біля кладовища (вул. Університетська);
- Парковка навпроти ЖК "Річ таун" на вул. Технологічній, біля мийки самообслуговування.
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Мер міста також повідомив, що в неділю в Ірпені триватимуть роботи з ремонту мереж, переправ та з прибирання вулиць.
Як відомо, 13 березня поліція Київської області показала відео з Ірпеня. Біля зруйнованого Романівского моста стояли десятки покинутих автомобілів.
Частина з них згоріли вщент, багато були пошкоджені обстрілами.
Передісторія:
- 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.
- Мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.
- Він також додав, що протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.
- Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що російські окупанти у місті влаштували справжні звірства – вони розстрілювали людей, а потім їхали по тілах танками, після звільнення Ірпеня довелось збирати останки лопатами.