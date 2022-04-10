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Мер Ірпеня розповів, де шукати авто, які стояли біля моста через річку

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 10:49
Мер Ірпеня розповів, де шукати авто, які стояли біля моста через річку
Авто біля зруйнованого моста. Фото gettyimages

Автомобілі жителів Ірпеня, які лишились біля моста через річку Ірпінь, евакуювали на три локації у місті – там власники можуть знайти свої машини.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Друзі, почало надходити багато запитань з приводу автомобілів, які стояли біля мосту через річку Ірпінь. Відповідаю – всіх їх евакуаторами переправили у три локації. Це – парковка біля кладовища, парковка біля кафе "Корона" (початок Соборної) та парковки поруч із ЖК "Нью-Йорк". Шукайте свої автомобілі там". 

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Авто біля зруйнованого моста
Фото gettyimages

Деталі: Пізніше Маркушин уточнив, що авто стоять за 4 адресами:

  • Парковка біля ресторану "Корона" та відділу продажів "Синергія", (початок вул. Соборна);
  • Дорога до ЖК "Фреш сіті", "Сяйво", "Грін сайд" (біля Ірпіньводоканалу);
  • Паркувальний майданчик біля кладовища (вул. Університетська);
  • Парковка навпроти ЖК "Річ таун" на вул. Технологічній, біля мийки самообслуговування.
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Мер міста також повідомив, що в неділю в Ірпені триватимуть роботи з ремонту мереж, переправ та з прибирання вулиць.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 13 березня поліція Київської області показала відео з Ірпеня. Біля зруйнованого Романівского моста стояли десятки покинутих автомобілів.

 

Частина з них згоріли вщент, багато були пошкоджені обстрілами. 

 

Передісторія: 

Теми: Ірпіньвійнаавто
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