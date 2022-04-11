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Росія готує нові фейки про українських військових – Єрмак

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 12:09
Росія готує нові фейки про українських військових – Єрмак
фото оп

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами.

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Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем‘єр Едуард Хегер.

Що буде далі? Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них.

Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників, і вона масово переходить на озброєння російської армії.

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Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ.

Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива".

Теми: Андрій ЄрмакРосіяпропагандавійна
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