Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое нам передают союзники.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами.

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Например, один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер.

Что будет дальше? Нам известны сценарии россиян. Назову один из них.

Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии.

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Хочу сразу предупредить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет.

Поэтому русская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива".