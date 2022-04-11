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Росія всіма силами намагається зірвати поставки зброї Україні - Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 13:02

Російська Федерація всіма силами намагається зірвати поставки зброї Україні, в тому числі із використанням кампаній з дезінформації.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - йдеться у повідомленні//

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У понеділок прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію росіян про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

В уряді Словаччини також підтвердили інформацію про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Бундестазі запропонували країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість поставок німецьких бронетранспортерів "Marder".

Теми: РосіяУкраїназброя
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