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Россия всеми силами пытается сорвать поставки оружия Украине - Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 13:02

Российская Федерация всеми силами пытается сорвать поставки оружия Украине, в том числе с использованием дезинформационных кампаний.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Россия знает, что поставки оружия важны для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронными письмами и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайте этом", - говорится в сообщении//

В понедельник премьер-министр Словакии Эдуард Гегер опроверг информацию россиян о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

В правительстве Словакии также подтвердили информацию о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.

Напомним, в Бундестаге предложили странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров Marder.

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Темы: РосcияУкраинаоружие
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