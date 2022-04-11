Росіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні
Понеділок, 11 квітня 2022, 13:34
У Херсоні окупанти познущались з меморіалу "Слава Україні" в Херсоні на вулиці Перекопській.
Джерело: місцеве видання "Мост"
Деталі: Зазначається, що невідомі зірвали прапор Європейського союзу, потрощили панелі із фотографіями Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні.
Окупанти зірвали портрети героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Знесли прапор.
По місту зняли борди "Херсон — це Україна".
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Передісторія:
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- Наразі Херсон окупований. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "ХНР". Проте місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
- 4 квітня Херсонська міська рада повідомила, що у захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.