Росіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні

У Херсоні окупанти познущались з меморіалу "Слава Україні" в Херсоні на вулиці Перекопській.

Джерело: місцеве видання "Мост"

Деталі: Зазначається, що невідомі зірвали прапор Європейського союзу, потрощили панелі із фотографіями Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні.

Окупанти зірвали портрети героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Знесли прапор.

По місту зняли борди "Херсон — це Україна".

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