Россияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне
Понедельник, 11 апреля 2022, 13:34
В Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине" в Херсоне на улице Перекопской.
Источник: местное издание "Мост"
Детали: Отмечается, что неизвестные сорвали флаг Европейского союза, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.
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Оккупанты сорвали портреты героев Небесной сотни и погибших участников русско-украинской войны. Снесли флаг.
По городу сняли борды "Херсон – это Украина".
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Предыстория:
- Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
- 4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.