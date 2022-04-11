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Россияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 13:34

В Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине" в Херсоне на улице Перекопской.

Источник: местное издание "Мост"

Детали: Отмечается, что неизвестные сорвали флаг Европейского союза, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.

Оккупанты сорвали портреты героев Небесной сотни и погибших участников русско-украинской войны. Снесли флаг.

По городу сняли борды "Херсон – это Украина".

 

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • 4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.

Темы: ХерсонМайданвойнаРосcия
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