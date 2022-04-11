Россияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

В Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине" в Херсоне на улице Перекопской.

Источник: местное издание "Мост"

Детали: Отмечается, что неизвестные сорвали флаг Европейского союза, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.

Оккупанты сорвали портреты героев Небесной сотни и погибших участников русско-украинской войны. Снесли флаг.

По городу сняли борды "Херсон – это Украина".

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