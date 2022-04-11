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Військова техніка РФ залишається поблизу українського кордону на Сумщині - ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 14:07
Військова техніка РФ залишається поблизу українського кордону на Сумщині - ДПСУ
ілюстративне фото ДПСУ

Російська військова техніка залишається у певній близькості до українського кордону, зокрема на Сумщині.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у медіа-центрі "Україна" 11 квітня

Деталі: Речник ДПСУ пояснив, що в Київській, Чернігівській та Сумській областях триває процес відновлення контролю за державним кордоном.

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Прикордонники разом зі Збройними силами України обстежують ділянки прикордоння. На окремих ділянках, де є розвідані дороги, прикордонники виходили на лінію кордону, але  робота триває. Є також небезпека мінування місцевості, зокрема, військовослужбовці виявляли у прикордонні танкові снаряди. Щодо ситуації по той бік кордону – працює розвідка.

Пряма мова Демченка: "На тих ділянках, де нам вдалося виходити, ми не спостерігали поки техніки. Але, звісно, є інформація, особливо по Сумській області, що все-таки техніка ворога залишається на певній близькості до кордону.

Крім того, з того боку здійснюються певні фортифікаційні заходи поряд кордону, що також несе подальшу небезпеку для військовослужбовців Державної прикордонної служби, якщо вони будуть фактично патрулювати кордон так, як це було раніше.

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Тому ми цього не допускаємо, а зі свого боку також створюємо необхідні умови для того, щоб з нашого боку вівся контроль за кордоном, але була безпека в першу чергу для військовослужбовців".

Теми: Прикордонна службавійнаСумська область
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