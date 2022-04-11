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Військова техніка РФ залишається поблизу українського кордону на Сумщині - ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 14:07
ілюстративне фото ДПСУ

Російська військова техніка залишається у певній близькості до українського кордону, зокрема на Сумщині.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у медіа-центрі "Україна" 11 квітня

Деталі: Речник ДПСУ пояснив, що в Київській, Чернігівській та Сумській областях триває процес відновлення контролю за державним кордоном.

Прикордонники разом зі Збройними силами України обстежують ділянки прикордоння. На окремих ділянках, де є розвідані дороги, прикордонники виходили на лінію кордону, але  робота триває. Є також небезпека мінування місцевості, зокрема, військовослужбовці виявляли у прикордонні танкові снаряди. Щодо ситуації по той бік кордону – працює розвідка.

Пряма мова Демченка: "На тих ділянках, де нам вдалося виходити, ми не спостерігали поки техніки. Але, звісно, є інформація, особливо по Сумській області, що все-таки техніка ворога залишається на певній близькості до кордону.

Крім того, з того боку здійснюються певні фортифікаційні заходи поряд кордону, що також несе подальшу небезпеку для військовослужбовців Державної прикордонної служби, якщо вони будуть фактично патрулювати кордон так, як це було раніше.

Тому ми цього не допускаємо, а зі свого боку також створюємо необхідні умови для того, щоб з нашого боку вівся контроль за кордоном, але була безпека в першу чергу для військовослужбовців".

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Теми: Прикордонна службавійнаСумська область
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