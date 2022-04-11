Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 14:07
Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ
иллюстративное фото ГПСУ

Российская военная техника остается в определенной близости к украинской границе, в частности в Сумской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в медиа-центре "Украина" 11 апреля

Детали: Спикер ГПСУ пояснил, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях идет процесс возобновления контроля за государственной границей.

Реклама:

Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины обследуют участки приграничья. На отдельных участках, где есть разведанные дороги, пограничники выходили на линию границы, но работа продолжается. Есть также опасность минирования местности, в частности военнослужащие обнаруживали танковые снаряды. Относительно ситуации по ту сторону границы работает разведка.

Прямая речь Демченко: "На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока техники. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается на определенной близости к границе".

Кроме того, с той стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей, что также несет дальнейшую опасность для военнослужащих Государственной пограничной службы, если они будут фактически патрулировать границу так, как это было раньше.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому мы этого не допускаем, а со своей стороны тоже создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны велся контроль за границей, но была безопасность в первую очередь для военнослужащих".

Темы: Пограничная службавойнаСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: