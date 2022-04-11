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Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 14:07
иллюстративное фото ГПСУ

Российская военная техника остается в определенной близости к украинской границе, в частности в Сумской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в медиа-центре "Украина" 11 апреля

Детали: Спикер ГПСУ пояснил, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях идет процесс возобновления контроля за государственной границей.

Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины обследуют участки приграничья. На отдельных участках, где есть разведанные дороги, пограничники выходили на линию границы, но работа продолжается. Есть также опасность минирования местности, в частности военнослужащие обнаруживали танковые снаряды. Относительно ситуации по ту сторону границы работает разведка.

Прямая речь Демченко: "На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока техники. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается на определенной близости к границе".

Кроме того, с той стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей, что также несет дальнейшую опасность для военнослужащих Государственной пограничной службы, если они будут фактически патрулировать границу так, как это было раньше.

Поэтому мы этого не допускаем, а со своей стороны тоже создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны велся контроль за границей, но была безопасность в первую очередь для военнослужащих".

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Темы: Пограничная службавойнаСумская область
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