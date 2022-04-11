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У Херсоні російські окупанти захопили завод - ЗМІ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 14:34
У Херсоні російські окупанти захопили завод - ЗМІ

Зранку 11 квітня озброєні військові РФ взяли під контроль херсонський завод "Таврійської будівельної компанії", який розміщується на березі річки Кошової.

Джерело: місцеве видання "Мост" із посиланням на співробітників заводу

Деталі: За словами одного з робітників, "усіх людей після перевірки відпустили, на територію заводу нікого не пускають".

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Також російські військові взяли під охорону залізничний міст через Кошову, який знаходиться недалеко від підприємства.

Завод займається виготовленням цегли, має довгу причальну стінку, до якої можуть підходити невеликі баржі.

Зазначається, що на територію заводу заходить також залізнична колія.

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Передісторія:

  • Наразі Херсон окупований. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "Херсонську народну республіку". Проте місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
  • 4 квітня Херсонська міська рада повідомила, що у захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються запаси продовольства, медикаментів і палива.

Теми: Херсонвійна
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