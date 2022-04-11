В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ
Понедельник, 11 апреля 2022, 14:34
Утром 11 апреля вооруженные военные РФ взяли под контроль херсонский завод "Таврической строительной компании", который находится на берегу реки Кошевой.
Источник: местное издание "Мост" со ссылкой на сотрудников завода
Детали: По словам одного из рабочих, "всех людей после проверки отпустили, на территорию завода никого не пускают".
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Также российские военные взяли под охрану железнодорожный мост через Кошевую, который находится недалеко от предприятия.
Завод занимается изготовлением кирпича, имеет длинную причальную стенку, к которой могут подходить небольшие баржи.
Отмечается, что на территорию завода заходят также железнодорожные пути.
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Предыстория:
- Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
- 4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.