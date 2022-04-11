В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ

Утром 11 апреля вооруженные военные РФ взяли под контроль херсонский завод "Таврической строительной компании", который находится на берегу реки Кошевой.

Источник: местное издание "Мост" со ссылкой на сотрудников завода

Детали: По словам одного из рабочих, "всех людей после проверки отпустили, на территорию завода никого не пускают".

Также российские военные взяли под охрану железнодорожный мост через Кошевую, который находится недалеко от предприятия.

Завод занимается изготовлением кирпича, имеет длинную причальную стенку, к которой могут подходить небольшие баржи.

Отмечается, что на территорию завода заходят также железнодорожные пути.

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