В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ

Утром 11 апреля вооруженные военные РФ взяли под контроль херсонский завод "Таврической строительной компании", который находится на берегу реки Кошевой.

Источник: местное издание "Мост" со ссылкой на сотрудников завода

Детали: По словам одного из рабочих, "всех людей после проверки отпустили, на территорию завода никого не пускают".

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Также российские военные взяли под охрану железнодорожный мост через Кошевую, который находится недалеко от предприятия.

Завод занимается изготовлением кирпича, имеет длинную причальную стенку, к которой могут подходить небольшие баржи.

Отмечается, что на территорию завода заходят также железнодорожные пути.

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