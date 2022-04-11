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Розвідка дізналася дані росіян, які звірствували в Бородянці

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 15:41

За даними Військової розвідки, злочинці, які брали участь у скоєнні військових злочинів проти українців у Бородянці Київської області – військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку РФ.

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що ця військова частина 74 268 дислокується в Пскові.

Розвідники оприлюднили "іменний перелік військовослужбовців". У ньому містяться імена, посади, дата народження, а також дані найближчих родичів.

Повний перелік на сайті ГУР.

 

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Теми: розвідкаКиївська областьвійнаРосія
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