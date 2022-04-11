Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка дізналася дані росіян, які звірствували в Бородянці

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 15:41
Розвідка дізналася дані росіян, які звірствували в Бородянці

За даними Військової розвідки, злочинці, які брали участь у скоєнні військових злочинів проти українців у Бородянці Київської області – військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку РФ.

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що ця військова частина 74 268 дислокується в Пскові.

Реклама:

Розвідники оприлюднили "іменний перелік військовослужбовців". У ньому містяться імена, посади, дата народження, а також дані найближчих родичів.

Повний перелік на сайті ГУР.

 

Читайте також: "Ми мололи пшеницю на кавомолці, щоб нічого не брати в росіян". Як жителі Київщини жили в окупації

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкаКиївська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
розвідка
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: