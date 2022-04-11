Разведка узнала данные россиян, которые зверствовали в Бородянке
Понедельник, 11 апреля 2022, 15:41
По данным Военной разведки, преступники, участвующие в совершении военных преступлений против украинцев в Бородянке Киевской области – военнослужащие 234 десантно-штурмового полка РФ.
Источник: ГУР
Детали: Отмечается, что эта воинская часть 74268 дислоцируется в Пскове.
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Разведчики обнародовали "именной список военнослужащих". В нем содержатся имена, должности, дата рождения, а также данные ближайших родственников.
Полный перечень на сайте ГУР.
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