Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка узнала данные россиян, которые зверствовали в Бородянке

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 15:41
Разведка узнала данные россиян, которые зверствовали в Бородянке

По данным Военной разведки, преступники, участвующие в совершении военных преступлений против украинцев в Бородянке Киевской области – военнослужащие 234 десантно-штурмового полка РФ.

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что эта воинская часть 74268 дислоцируется в Пскове.

Реклама:

Разведчики обнародовали "именной список военнослужащих". В нем содержатся имена, должности, дата рождения, а также данные ближайших родственников.

Полный перечень на сайте ГУР.

 

Читайте также: "Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

ВИДЕО ДНЯ

Темы: разведкаКиевская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
разведка
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: