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Разведка узнала данные россиян, которые зверствовали в Бородянке

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 15:41

По данным Военной разведки, преступники, участвующие в совершении военных преступлений против украинцев в Бородянке Киевской области – военнослужащие 234 десантно-штурмового полка РФ.

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что эта воинская часть 74268 дислоцируется в Пскове.

Разведчики обнародовали "именной список военнослужащих". В нем содержатся имена, должности, дата рождения, а также данные ближайших родственников.

Полный перечень на сайте ГУР.

 

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Темы: разведкаКиевская областьвойнаРосcия
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