У ще трьох областях РФ, що межуть з Україною, оголосили терористичну загрозу
Понеділок, 11 квітня 2022, 17:21
У трьох областях РФ, які межують з Україною, ввели високий рівень "терористичної загрози".
Джерело: російське державне видання "РИА Новости"
Деталі: Високий рівень терористичної загрози встановили в Брянській області на 15 діб.
У Розсошанському та Кантемирівському районах, які межують з Луганщиною, ввели "другий з трьох можливих" рівнів терористичної загрози.
Також "жовтий рівень" терористичної загрози оголосили в Бєлгородській області.
Що було раніше: 11 квітня високий рівень терористичної загрози оголосила місцева влада Курської області, яка межує з Сумщиною.