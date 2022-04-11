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У ще трьох областях РФ, що межуть з Україною, оголосили терористичну загрозу

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 17:21
У ще трьох областях РФ, що межуть з Україною, оголосили терористичну загрозу
фото ілюстративне: getty images

У трьох областях РФ, які межують з Україною, ввели високий рівень "терористичної загрози".

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Високий рівень терористичної загрози встановили в Брянській області на 15 діб.

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У Розсошанському та Кантемирівському районах, які межують з Луганщиною, ввели "другий з трьох можливих" рівнів терористичної загрози.

Також "жовтий рівень" терористичної загрози оголосили в Бєлгородській області.

Що було раніше: 11 квітня високий рівень терористичної загрози оголосила місцева влада Курської області, яка межує з Сумщиною.

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Теми: Росіяпровокаціївійнатероризм
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