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В еще двух областях РФ, граничащих с Украиной, объявили террористическую угрозу

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 17:21
фото иллюстративное: getty images

В трех границах РФ, граничащих с Украиной, ввели высокий уровень "террористической угрозы".

Источник: российское государственное издание "РИА Новости"

Детали: Высокий уровень террористической угрозы был установлен в Брянской области на 15 суток.

В Розсошанском и Кантемировском районах, граничащих с Луганcкой областью, ввели "второй из трех возможных" уровней террористической угрозы.

Также "желтый уровень" террористической угрозы был объявлен в Белгородской области.

Что было раньше: 11 апреля высокий уровень террористической угрозы объявили местные власти Курской области, граничащей с Сумской областью.

Темы: Росcияпровокациивойнатерроризм
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