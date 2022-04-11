В еще двух областях РФ, граничащих с Украиной, объявили террористическую угрозу
Понедельник, 11 апреля 2022, 17:21
В трех границах РФ, граничащих с Украиной, ввели высокий уровень "террористической угрозы".
Источник: российское государственное издание "РИА Новости"
Детали: Высокий уровень террористической угрозы был установлен в Брянской области на 15 суток.
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В Розсошанском и Кантемировском районах, граничащих с Луганcкой областью, ввели "второй из трех возможных" уровней террористической угрозы.
Также "желтый уровень" террористической угрозы был объявлен в Белгородской области.
Что было раньше: 11 апреля высокий уровень террористической угрозы объявили местные власти Курской области, граничащей с Сумской областью.
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