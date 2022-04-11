В еще двух областях РФ, граничащих с Украиной, объявили террористическую угрозу

В трех границах РФ, граничащих с Украиной, ввели высокий уровень "террористической угрозы".

Источник: российское государственное издание "РИА Новости"

Детали: Высокий уровень террористической угрозы был установлен в Брянской области на 15 суток.

В Розсошанском и Кантемировском районах, граничащих с Луганcкой областью, ввели "второй из трех возможных" уровней террористической угрозы.

Также "желтый уровень" террористической угрозы был объявлен в Белгородской области.

Что было раньше: 11 апреля высокий уровень террористической угрозы объявили местные власти Курской области, граничащей с Сумской областью.