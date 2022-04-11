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У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи

Альона Мазуренко Понеділок, 11 квітня 2022, 20:06
У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи

Колишній депутат Держдуми РФ заявив, що у Росії затримали колишнього радника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова. 

Джерело: колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов у Facebook

Пряма мова: "Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова:

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"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року".

Деталі: При цьому Пономарьов зазначив, що поки що жодного підтвердження цієї інформації немає і може виявитися, що "мрію видають за реальність".

Пономарьов також додав, що Сурков, як ніхто, знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки: "І він близький до російських "ветеранів Донбасу".

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Також, за його словами, Сурков завжди був досить близьким із ватажком Чечні Рамзаном Кадировим.

Передісторія:

  • 25 січня 2020 року помічник Путіна Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".
  • Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. РосЗМІ припускали, що Козаку може відійти частина обов'язків Суркова.
  • Одним з останніх публічних заходів за участю Суркова була зустріч у Парижі в рамках Нормандської четвірки у грудні 2019 року. За словами глави МВС Арсена Авакова, під час обговорення повернення Україні контролю над кордоном з РФ у помічника Путіна здали нерви.

Теми: РосіяДерждумавійнаУкраїна
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