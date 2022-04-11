У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи

Колишній депутат Держдуми РФ заявив, що у Росії затримали колишнього радника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова.

Джерело: колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов у Facebook

Пряма мова: "Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова:

"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року".

Деталі: При цьому Пономарьов зазначив, що поки що жодного підтвердження цієї інформації немає і може виявитися, що "мрію видають за реальність".

Пономарьов також додав, що Сурков, як ніхто, знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки: "І він близький до російських "ветеранів Донбасу".

Також, за його словами, Сурков завжди був досить близьким із ватажком Чечні Рамзаном Кадировим.

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