В России задержали Суркова – экс-депутат Думы
Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в России был задержан бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.
Источник: бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook
Прямая речь: "Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова:
"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года".
Детали: При этом, Пономарев отметил, что пока никакого подтверждения этой информации нет и может оказаться, что "мечту могут выдавать за реальность".
Пономарев также добавил, что Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи: "И он близок к российским "ветеранам Донбасса".
Также, по его словам, Сурков всегда был довольно близок с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым.
Предыстория:
- 25 января 2020 года помощник Путина Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".
- Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. РосСМИ предполагали, что Козаку может отойти часть обязанностей Суркова.
- Одним из последних публичных мероприятий с участием Суркова была встреча в Париже в рамках Нормандской четверки в декабре 2019 года. По словам главы МВД Арсена Авакова, при обсуждении возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Путина сдали нервы.