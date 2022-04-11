В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в России был задержан бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

Источник: бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook

Прямая речь: "Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова:

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года".

Детали: При этом, Пономарев отметил, что пока никакого подтверждения этой информации нет и может оказаться, что "мечту могут выдавать за реальность".

Пономарев также добавил, что Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи: "И он близок к российским "ветеранам Донбасса".

Также, по его словам, Сурков всегда был довольно близок с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым.

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