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В Ірпені запроваджують комендантську годину ще на три доби

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 22:35
ОДНА З РОЗЧИЩЕНИХ ВУЛИЦЬ ІРПЕНЯ. ФОТО: ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

У звільненому місті Ірпінь Київської області комендантську годину продовжено до 9 ранку 15 квітня.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк

Дослівно: "У місті Ірпінь посилено комендантську годину.

Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративних межах міста з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня".

Деталі: Голова ОВА нагадав, що в цей час забороняється перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, перетинати місто транспортом або пішки. Виняток – за наявності спеціальної перепустки та посвідчення особи.

Що передувало: Раніше в Ірпені запровадили комендантську годину з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня.

Теми: ІрпіньКиївська область
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