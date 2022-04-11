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В Ирпене вводят комендантский час еще на трое суток

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 22:35
В Ирпене вводят комендантский час еще на трое суток
ОДНА ИЗ РАЗЧИШЕННЫХ УЛИЦ ИРПЕНЯ. ФОТО: ИРПЕНСКИЙ ГОРСОВЕТ

В освобожденном городе Ирпень Киевской области комендантский час продлен до 9 утра 15 апреля.

Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк

Дословно: "В городе Ирпень усилен комендантский час.

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Временные ограничения будут действовать в административной черте города с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля".

Детали: Глава ОВА напомнил, что в это время запрещается находиться на улицах, посещать общественные места, пересекать город транспортом или пешком. Исключение – при наличии специального пропуска и удостоверения личности.

Что предшествовало: Ранее в Ирпене был введен комендантский час с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля.

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Темы: ИрпеньКиевская область
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