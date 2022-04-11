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Прем’єр Словаччини не виключив передачу літаків МіГ-29 Україні

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 22:57
Прем’єр Словаччини не виключив передачу літаків МіГ-29 Україні
міг-29. фото ілюстративне: getty images

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Передусім Гегер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.

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Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.

Гегер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер днями особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС. 

В уряді Словаччини також підтвердили інформацію про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Теми: СловаччинаавіаЗбройні силизброя
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