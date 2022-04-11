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Премьер Словакии не исключил передачу самолетов МиГ-29 Украине

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 22:57
миг-29. фото иллюстративное: getty images

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил передачу Украине истребителей МиГ-29.

Об этом он сказал после встречи премьером Бельгии Александром Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Прежде всего Хегер обратил внимание на то, что постсоветская техника, находящаяся на вооружении словацкой армии, очень рискованна и ее дальнейшая эксплуатация без российских поставок, которые Братиславу не интересуют, нежизнеспособна.

Он также заявил, что страна ведет переговоры с партнерами по защите воздушного пространства Словакии.

Хегер выразил надежду, что результаты этих разговоров будут известны в течение нескольких недель.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

Напомним, на днях Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив на замену американскую Patriot.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 8 апреля лично посетил Киев и Бучу вместе с президентом Еврокомиссии и главным дипломатом ЕС.

В правительстве Словакии также подтвердили информацию о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

Темы: СловакияавиаВооруженные силыоружие
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