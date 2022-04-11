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Запорізька журналістка повернулася додому після російського полону

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 23:55
Запорізька журналістка повернулася додому після російського полону
ІРИНА ДУБЧЕНКО, ФОТО З FACEBOOK ТОМІЛЕНКА

Запорізька журналістка Ірина Дубченко повернулася додому після полону окупантів.

Джерело: сестра журналістки Олександра Дубченко, запорізький журналіст Костянтин Алексєєнко в Facebook

Дослівно сестра: "Моя половинка Ірина Дубченко зі мною, вдома. Все позаду. Дякую всім!".

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Деталі: Водночас, колега та друг Дубченко Костянтин Алексєєнко повідомив, що журналістка вже вдома у Запоріжжі.

"Відвезли Ірку спочатку до МДБ у Донецьку. "Шили" їй серйозну статтю і мали направити на суд, а потім дати великий термін. Але... останньої миті перевели до Старобешова. Тут її тримали у камері з волонтерами та дружинами українських військових", - написав він.

Алексєєнко повідомив, що Дубченко відпустили у п'ятницю, проте ця інформація не оприлюднилася, поки вона не опинилася в безпеці з сім'єю.

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"З нею все добре. Вона бадьора, здорова, навіть жартує", - зазначив журналіст.

Що передувало: 26 березня російські військові затримали запорізьку журналістку Ірину Дубченко та відвезли до окупованого Донецька для "проведення слідчих дій".

Теми: ЗапоріжжяЗМІполонені
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