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Запорожская журналистка вернулась домой после российского плена

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 23:55
ИРИНА ДУБЧЕНКО, ФОТО С FACEBOOK ТОМИЛЕНКО

Запорожская журналистка Ирина Дубченко вернулась домой после плена оккупантов.

Источник: сестра журналистки Александра Дубченко, запорожский журналист Константин Алексеенко в Facebook

Дословно сестра: "Моя половинка Ирина Дубченко со мной, дома. Все позади. Спасибо всем!"

Детали: В то же время, коллега и друг Дубченко Константин Алексеенко сообщил, что журналистка уже дома в Запорожье.

"Отвезли Ирку сначала в МГБ в Донецке. "Шили" ей серьезную статью и должны были направить на суд, а потом дать большой срок. Но... в последний момент перевели в Старобешево. Здесь ее держали в камере с волонтёрами и женами украинских военных", - написал он.

Алексеенко сообщил, что Дубченко отпустили в пятницу, однако эта информация не обнародовалась, пока она не оказалась в безопасности с семьей.

"С ней все хорошо. Она бодра, здорова, даже шутит", - отметил журналист.

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Что предшествовало: 26 марта российские военные задержали запорожскую журналистку Ирину Дубченко и отвезли в оккупированный Донецк для проведения следственных действий.

Темы: ЗапорожьеСМИпленные
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