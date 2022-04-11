Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запорожская журналистка вернулась домой после российского плена

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 23:55
Запорожская журналистка вернулась домой после российского плена
ИРИНА ДУБЧЕНКО, ФОТО С FACEBOOK ТОМИЛЕНКО

Запорожская журналистка Ирина Дубченко вернулась домой после плена оккупантов.

Источник: сестра журналистки Александра Дубченко, запорожский журналист Константин Алексеенко в Facebook

Дословно сестра: "Моя половинка Ирина Дубченко со мной, дома. Все позади. Спасибо всем!"

Реклама:

Детали: В то же время, коллега и друг Дубченко Константин Алексеенко сообщил, что журналистка уже дома в Запорожье.

"Отвезли Ирку сначала в МГБ в Донецке. "Шили" ей серьезную статью и должны были направить на суд, а потом дать большой срок. Но... в последний момент перевели в Старобешево. Здесь ее держали в камере с волонтёрами и женами украинских военных", - написал он.

Алексеенко сообщил, что Дубченко отпустили в пятницу, однако эта информация не обнародовалась, пока она не оказалась в безопасности с семьей.

ВИДЕО ДНЯ

"С ней все хорошо. Она бодра, здорова, даже шутит", - отметил журналист.

Что предшествовало: 26 марта российские военные задержали запорожскую журналистку Ирину Дубченко и отвезли в оккупированный Донецк для проведения следственных действий.

Темы: ЗапорожьеСМИпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: