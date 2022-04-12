Зеленський нагадав: на застосування хімзброї світ обіцяв жорсткішу реакцію

Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.

Джерело: Зеленський у відеозверненні у понеділок ввечері.

Пряма мова: "Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.

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Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше".

Деталі: президент зазначив, що Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.

Пряма мова: "Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою".

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Чому це важливо: Російські окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці українського полку "Азов". У результаті цього троє бійців полку постраждали.