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Зеленський нагадав: на застосування хімзброї світ обіцяв жорсткішу реакцію

Вівторок, 12 квітня 2022, 00:05

Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.

Джерело: Зеленський у відеозверненні у понеділок ввечері.

Пряма мова: "Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.

Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше". 

Деталі: президент зазначив, що Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.

Пряма мова: "Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою".

Чому це важливо: Російські окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці українського полку "Азов". У результаті цього троє бійців полку постраждали.

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Теми: ЗеленськийРосіязброя
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