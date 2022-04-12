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Зеленский напомнил: на применение химоружия мир обещал реагировать жестче

Вторник, 12 апреля 2022, 00:05

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и жестче реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.

Источник: Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.

Прямая речь: "Сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно.

Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже в то время это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее".

Детали: президент отметил, что Европейский Союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против России.

Прямая речь: "Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против России – обязательно. Любой новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой".

Почему это важно: Российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы украинского полка "Азов". В результате этого трое бойцов полка пострадали.

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Темы: ЗеленскийРосcияоружие
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