Хіматаку здійснили на "Азовсталь", є постраждалі "азовці" – Білецький

Російські окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники полку "Азов".

Джерело: відеозвернення лідера "Азова" Андрія Білецького

Пряма мова: "Росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь". Якщо говорити про практичну сторону удару - вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків...

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Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю".

Деталі: За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8 ВІДЕО ДНЯ April 11, 2022

Що було раніше: Російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.

Передісторія: