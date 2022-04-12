Хіматаку здійснили на "Азовсталь", є постраждалі "азовці" – Білецький
Російські окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники полку "Азов".
Джерело: відеозвернення лідера "Азова" Андрія Білецького
Пряма мова: "Росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь". Якщо говорити про практичну сторону удару - вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків...
Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю".
Деталі: За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.
Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.— Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022
Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8
Що було раніше: Російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.
Передісторія:
- Буквально за кілька годин до цього росіяни погрожували, що планують заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
- Президент Джо Байден заявляв, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення, зокрема хімічну, але відповідь залежатиме від ситуації.
- 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя від російських загарбників, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві сказано, що 11 квітня може стати останнім боєм для всіх захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями впродовж двох тижнів.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний згодом відреагував і запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є. Він додав, що деталі оборонної операції українських захисників не повинні бути предметом громадського обговорення.