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Хіматаку здійснили на "Азовсталь", є постраждалі "азовці" – Білецький

Альона Мазуренко Вівторок, 12 квітня 2022, 00:04
Хіматаку здійснили на Азовсталь, є постраждалі азовці – Білецький
GETTY IMAGES

Російські окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники полку "Азов".

Джерело: відеозвернення лідера "Азова" Андрія Білецького

Пряма мова: "Росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь". Якщо говорити про практичну сторону удару - вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків...

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Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю".

Деталі: За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

Що було раніше: Російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.

Передісторія:

  • Буквально за кілька годин до цього росіяни погрожували, що планують заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
  • Президент Джо Байден заявляв, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення, зокрема хімічну, але відповідь залежатиме від ситуації.
  • 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя від російських загарбників, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві сказано, що 11 квітня може стати останнім боєм для всіх захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями впродовж двох тижнів.
  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний згодом відреагував і запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є. Він додав, що деталі оборонної операції українських захисників не повинні бути предметом громадського обговорення.

Теми: Азов РосіяМаріупольвійна
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