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Австрійській канцлер розповів, що почув від Путіна на зустрічі тет-а-тет

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 05:35

Канцлер Австрії Карл Нехаммер відвідав президента Росії Володимира Путіна в понеділок і сказав, що розмова залишила його у песимістичному настрої щодо перспектив закінчити війну в Україні миром. Він боїться, що Путін має намір різко активізувати брутальний наступ на Україну.

Джерело: Негаммер після переговорів з Путіним, якого цитує The New York Times

Деталі: За словами Негаммера, наприкінці 75-хвилинної розмови Путін сказав йому наступне: "Було б краще, якби вона (війна) скоріше закінчилася".

На думку канцлера, зміст цих слів неясний, оскільки вони можуть сигналізувати або про те, що Путін готовий до мирних переговорів, або що він міг готувати швидкий і жорстокий напад на Донбас.

Канцлер зазначив, що "у нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно… От чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати  його з фактами війни".

Негаммер сказав також, що Путін відмахнувся від звинувачень у військових злочинах, нібито вони інсценовані Україною.

Також, за словами австрійського канцлера, з розмови йому стало зрозуміло, що російські сили мобілізуються для широкомасштабного наступу на Донбас.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Негаммер – перший глава уряду країни ЄС, якого Путін прийняв після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. 
  • Переговори проходили тет-а-тет, без помічників і перекладачів. Не було ні спільних фото, ні заяв для преси.
  • Негаммер розповів, що розмова була "прямою, відкритою і жорсткою".  Під час зустрічі канцлер дуже чітко заявив "про серйозні воєнні злочини в Бучі та інших місцях і наголосив, що кожен винний у них має бути притягнутий до відповідальності". Він також сказав Путіну, що санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися, доки в Україні гинуть люди.

Теми: АвстріяПутін
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