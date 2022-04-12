Австрійській канцлер розповів, що почув від Путіна на зустрічі тет-а-тет

Канцлер Австрії Карл Нехаммер відвідав президента Росії Володимира Путіна в понеділок і сказав, що розмова залишила його у песимістичному настрої щодо перспектив закінчити війну в Україні миром. Він боїться, що Путін має намір різко активізувати брутальний наступ на Україну.

Джерело: Негаммер після переговорів з Путіним, якого цитує The New York Times

Деталі: За словами Негаммера, наприкінці 75-хвилинної розмови Путін сказав йому наступне: "Було б краще, якби вона (війна) скоріше закінчилася".

Реклама:

На думку канцлера, зміст цих слів неясний, оскільки вони можуть сигналізувати або про те, що Путін готовий до мирних переговорів, або що він міг готувати швидкий і жорстокий напад на Донбас.

Канцлер зазначив, що "у нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно… От чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни".

Негаммер сказав також, що Путін відмахнувся від звинувачень у військових злочинах, нібито вони інсценовані Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за словами австрійського канцлера, з розмови йому стало зрозуміло, що російські сили мобілізуються для широкомасштабного наступу на Донбас.

Нагадаємо: