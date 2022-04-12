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Австрійській канцлер розповів, що почув від Путіна на зустрічі тет-а-тет

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 05:35

Канцлер Австрії Карл Нехаммер відвідав президента Росії Володимира Путіна в понеділок і сказав, що розмова залишила його у песимістичному настрої щодо перспектив закінчити війну в Україні миром. Він боїться, що Путін має намір різко активізувати брутальний наступ на Україну.

Джерело: Негаммер після переговорів з Путіним, якого цитує The New York Times

Деталі: За словами Негаммера, наприкінці 75-хвилинної розмови Путін сказав йому наступне: "Було б краще, якби вона (війна) скоріше закінчилася".

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На думку канцлера, зміст цих слів неясний, оскільки вони можуть сигналізувати або про те, що Путін готовий до мирних переговорів, або що він міг готувати швидкий і жорстокий напад на Донбас.

Канцлер зазначив, що "у нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно… От чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати  його з фактами війни".

Негаммер сказав також, що Путін відмахнувся від звинувачень у військових злочинах, нібито вони інсценовані Україною.

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Також, за словами австрійського канцлера, з розмови йому стало зрозуміло, що російські сили мобілізуються для широкомасштабного наступу на Донбас.

Нагадаємо:

  • Негаммер – перший глава уряду країни ЄС, якого Путін прийняв після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. 
  • Переговори проходили тет-а-тет, без помічників і перекладачів. Не було ні спільних фото, ні заяв для преси.
  • Негаммер розповів, що розмова була "прямою, відкритою і жорсткою".  Під час зустрічі канцлер дуже чітко заявив "про серйозні воєнні злочини в Бучі та інших місцях і наголосив, що кожен винний у них має бути притягнутий до відповідальності". Він також сказав Путіну, що санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися, доки в Україні гинуть люди.

Теми: АвстріяПутін
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