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Австрийский канцлер рассказал, что услышал от Путина на встрече тет-а-тет

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 05:35

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил президента России Владимира Путина в понедельник и сказал, что разговор привел его в пессимистическое настроение касательно перспектив закончить войну в Украине миром. Он опасается, что Путин намерен резко активизировать брутальное наступление на Украину.

Источник: Нехаммер после переговоров с Путиным, которого цитирует The New York Times

Детали: По словам Негаммера, в конце 75-минутного разговора Путин сказал ему следующее: "Было бы лучше, если бы она (война) скорее закончилась".

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По словам канцлера, содержание этих слов неясно, поскольку они могут свидетельствовать либо о том, что Путин готов к мирным переговорам, либо что он может готовить быстрое и жестокое нападение на Донбасс.

Нехаммер отметил, что "у нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно… Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами войны".

Он сообщил также, что Путин отмахнулся от обвинений в военных преступлениях, якобы они инсценированы Украиной.

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Также австрийский канцлер рассказал, что из разговора ему стало ясно, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс.

Напомним:

  • Нехаммер – первый глава правительства страны ЕС, которого Путин принял после вторжения России в Украину 24 февраля.
  • Переговоры проходили тет-а-тет, без помощников и переводчиков. Не было ни общих фото, ни заявлений для прессы.
  • Нехаммер рассказал, что разговор был "прямым, открытым и жестким". Во время встречи канцлер очень четко заявил "о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и ​​подчеркнул, что каждый виновный у них должен быть привлечен к ответственности". Он также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут усиливаться, пока в Украине гибнут люди.

Темы: АвстрияПутин
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