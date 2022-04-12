Австрийский канцлер рассказал, что услышал от Путина на встрече тет-а-тет
Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил президента России Владимира Путина в понедельник и сказал, что разговор привел его в пессимистическое настроение касательно перспектив закончить войну в Украине миром. Он опасается, что Путин намерен резко активизировать брутальное наступление на Украину.
Источник: Нехаммер после переговоров с Путиным, которого цитирует The New York Times
Детали: По словам Негаммера, в конце 75-минутного разговора Путин сказал ему следующее: "Было бы лучше, если бы она (война) скорее закончилась".
По словам канцлера, содержание этих слов неясно, поскольку они могут свидетельствовать либо о том, что Путин готов к мирным переговорам, либо что он может готовить быстрое и жестокое нападение на Донбасс.
Нехаммер отметил, что "у нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно… Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами войны".
Он сообщил также, что Путин отмахнулся от обвинений в военных преступлениях, якобы они инсценированы Украиной.
Также австрийский канцлер рассказал, что из разговора ему стало ясно, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним:
- Нехаммер – первый глава правительства страны ЕС, которого Путин принял после вторжения России в Украину 24 февраля.
- Переговоры проходили тет-а-тет, без помощников и переводчиков. Не было ни общих фото, ни заявлений для прессы.
- Нехаммер рассказал, что разговор был "прямым, открытым и жестким". Во время встречи канцлер очень четко заявил "о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что каждый виновный у них должен быть привлечен к ответственности". Он также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут усиливаться, пока в Украине гибнут люди.