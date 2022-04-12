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Италия арестовала виллу, связанную с российским олигархом Мазепиным и его сыном – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 08:03

Итальянские власти арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с 23-летним российским гонщиком "Формулы-1" Никитой Мазепиным и его отцом, миллиардером Дмитрием Мазепиным, гендиректором "Уралхима".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Обща стоимость конфискованного имущества составляет около 105 миллионов евро. Вилла расположена на севере острова Сардиния.

 

Мазепин, уволенный в марте из принадлежащей США команды Формулы-1 "Haas", был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом Дмитрием, которого считают членом ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

За последние недели итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро у богатых россиян, которые были внесены в санкционные списки ЕС после начала российского вторжения в Украину.

Наиболее ценным активом, изъятым на данный момент, является суперяхта миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью около 530 миллионов евро, которая была арестована в порту Триеста.

3 апреля итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки.

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Темы: ИталияолигархиРосcиянедвижимость
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