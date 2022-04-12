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Кількість дитячих жертв від рук Росії знову зросла – щонайменше 186 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 09:30
Жінка на фоні знищеного російськими військами будинка. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Щонайменше 186 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росію, ще понад 344 отримали поранення – ці цифри не остаточні.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 186 дітей загинуло та більше 344 отримали поранення".

Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслили – ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

(За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо – ред.)

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (113), Київській (99), Харківській (76), Чернігівській (54), Миколаївській (40), Луганській (36), Херсонській (36), Запорізькій (22), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території с. Гавронщина Бучанського району Київської області, виявили розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.

Також на території с. Гаврилівка виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряду.
 
8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в м. Маріуполь загинула 1,5-річна дівчинка.

11 квітня у результаті обстрілу окупантами м. Харкова загинув 13-річний хлопчик.
 
Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 938 закладів освіти, з них 87 зруйновані повністю.

 

Теми: Українавійнадіти
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