Кількість дитячих жертв від рук Росії знову зросла – щонайменше 186 загиблих
Щонайменше 186 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росію, ще понад 344 отримали поранення – ці цифри не остаточні.
Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно ОГП: "Більше 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 186 дітей загинуло та більше 344 отримали поранення".
Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслили – ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
(За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо – ред.)
Найбільше дітей постраждало у Донецькій (113), Київській (99), Харківській (76), Чернігівській (54), Миколаївській (40), Луганській (36), Херсонській (36), Запорізькій (22), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території с. Гавронщина Бучанського району Київської області, виявили розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.
Також на території с. Гаврилівка виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряду.
8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в м. Маріуполь загинула 1,5-річна дівчинка.
11 квітня у результаті обстрілу окупантами м. Харкова загинув 13-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 938 закладів освіти, з них 87 зруйновані повністю.