Число детских жертв от рук России снова возросло – минимум 186 погибших

По меньшей мере 186 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России, еще более 344 получили ранения – эти цифры не окончательные.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 186 детей погибли и более 344 получили ранения".

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Детали: В Офисе генпрокурора подчеркнули – эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

(По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно – ред.)

Больше всего детей пострадало в Донецкой (113), Киевской (99), Харьковской (76), Черниговской (54), Николаевской (40), Луганской (36), Херсонской (36), Запорожской (22), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16).

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Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории с. Гавронщина Бучанского района Киевской области обнаружили расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

Также на территории с. Гавриловка обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в г. Мариуполь погибла 1,5-летняя девочка.

11 апреля в результате обстрела оккупантами г. Харькова погиб 13-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России в Украине повреждены 938 учебных заведений, из них 87 разрушены полностью.